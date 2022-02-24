Представлены новые беспроводные наушники Amazon Echo Buds (2nd Gen)

Сегодня были представлены беспроводные наушники Amazon Echo Buds (2nd Gen). Наушники Amazon Echo Buds (2nd Gen) TWS оснащены драйверами диаметром 5,7 мм. Каждый наушник оснащен тремя микрофонами для улучшения четкости звука. Наушники имеют внутриушную конструкцию, но Amazon говорит, что их узкие насадки уменьшают давление в ушах и делают наушники пригодными для ношения в течение более длительного времени. Беспроводные наушники поставляются с четырьмя наборами амбушюр и двумя наборами крылышек разных размеров. НАушники имеют сенсорное управление.

Amazon Echo Buds (2nd Gen) поставляются с активным шумоподавлением, которое, по утверждению Amazon, обеспечивает захватывающий звук за счет подавления окружающего шума. Помимо ANC, новые наушники также имеют сквозной режим, который позволяет пользователю слышать звуки окружающей среды, когда это необходимо.

Наушники оснащены встроенным голосовым помощником Alexa , который позволяет пользователям управлять устройством без помощи рук. Его можно использовать для воспроизведения музыки, подкастов и т. д. с помощью простых голосовых команд. Голосовое управление Alexa поддерживается на Android 6.0 и iOS 12 или более поздней версии. Кроме того, Amazon Echo Buds (2-го поколения) поддерживают как Google Assistant , так и Siri с сопряженным смартфоном.

Новые наушники имеют класс влагозащиты IPX4. Amazon Echo Buds (2nd Gen) поставляются с Bluetooth v5. Они могут быть сопряжены как с устройствами Android, так и с iOS. Датчики на наушниках TWS включают акселерометр, датчик приближения, датчик касания и датчик Холла. Футляр наушников имеет подключение через USB Type-C. Они обеспечивают до 6,5 часов воспроизведения музыки при полной зарядке с выключенными ANC и Hands-Free Alexa.
Комментарии и отзывы Amazon Echo Buds (2nd Gen)
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