Представлены новые беспроводные наушники Audio-Technica

Audio-Technica также оснащены системой активного шумоподавления с прямой связью, которая использует микрофоны снаружи наушников для обнаружения и подавления звука. Audio-Technica также поддерживают Sony 360 Reality Audio , технологию пространственного звука, которая должна создавать захватывающее впечатление от прослушивания, помещая источники звука в виртуальную сферу вокруг вас. Также имеется встроенный режим с малой задержкой, который должен уменьшить любую задержку времени, а также технологию Multipoint, которая позволяет одновременно подключать наушники к более чем одному устройству через Bluetooth.