Представлены новые беспроводные наушники Audio-Technica

Представлены новые беспроводные наушники Audio-Technica. Новые наушники Audio-Technica (ATH-CKS50TW) стоят 200 долларов и выделяются впечатляющим временем автономной работы, предлагая до 20 часов воспроизведения звука и 15 часов при использовании функции активного шумоподавления наушников. По словамкомпании, с корпусом для зарядки время автономной работы может достигать 50 часов.

Audio-Technica также оснащены системой активного шумоподавления с прямой связью, которая использует микрофоны снаружи наушников для обнаружения и подавления звука. Audio-Technica также поддерживают Sony 360 Reality Audio , технологию пространственного звука, которая должна создавать захватывающее впечатление от прослушивания, помещая источники звука в виртуальную сферу вокруг вас. Также имеется встроенный режим с малой задержкой, который должен уменьшить любую задержку времени, а также технологию Multipoint, которая позволяет одновременно подключать наушники к более чем одному устройству через Bluetooth.
Комментарии и отзывы Audio-Technica ATH-CKS50TW
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