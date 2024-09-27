Представлены новые часы Casio из серии G-Shock G-Lide

Компания Casio представила на глобальном рынке новые часы серии G-Shock G-Lide, которые получили названия GLX-5600WHR24-2 и GLX-5600KB-1. Новинки оценены в Европе в 150 и 160 евро соответственно. Первая модель, созданная в партнерстве с организацией Western Hydrodynamic Research, оснащается полимерным корпусом и синим браслетом, а вторая черным корпусом из биосмолы и подсветкой с подписью известного серфера Игараси. Обе новинки могут похвастаться данными о фазах Луны, графиками приливов и отливов, 29 вариантами часовых поясов, водонепроницаемостью до 20 бар и батареей BR2025, которая обеспечивает семь лет автономной работы.