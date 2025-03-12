Представлены новые часы серии Casio MTD-125D-1A3V

Компания Casio пополнила ассортимент серии часов MTD-125D моделями 1A3V, 2A3V и 7AV, которые отличаются расцветками циферблатов и акцентов. Новинки характеризуются корпусом из нержавеющей стали с габаритами 46,5:45,6:10,4 мм и массой 122 грамма, браслетом из нержавеющей стали, вращающимся в одном направлении безелем, водонепроницаемостью до 100 метров, кварцевым механизмом, батарейкой SR920SW со сроком службы три года, минеральным стеклом, тройной застёжкой и налоговым циферблатом с тремя стрелками, а также окнами для даты и дня. Часы станут доступны для покупки до конца этого месяца, но цены пока не раскрываются.

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