Представлены новые комплекты охлаждения от CORSAIR

CORSAIR, мировой лидер в области компонентов предназначенных для геймеров, создателей контента и сборщиков ПК, сегодня объявила о выпуске нового комплекта охлаждения Hydro X: CORSAIR iCUE XH303i RGB PRO и XH305i RGB PRO. Со всеми ключевыми деталями, необходимыми для создания пользовательского контура охлаждения, от водоблоков ЦП до комбинаций насоса, радиатора и всех необходимых трубок и фитингов, эти комплекты упрощают процесс создания потрясающей охлаждающей системы.

XH303i RGB PRO и XH305i RGB PRO поставляются со всеми необходимыми компонентами для мощного охлаждения процессора в одном корпусе черного и белого цвета. Водяной блок процессора XC7 RGB PRO, совместимый с процессорами Intel LGA 1700/1200 и AMD AM4, снижает температуру вашего процессора благодаря более чем 110 микроребрам охлаждения под охлаждающей пластиной из никелированной меди. Оба комплекта рассеивают тепло через 360-мм радиатор XR5 толщиной 30 мм и содержат все необходимые жесткие трубки и фитинги, а также прилагаемый комплект для резки/гибки для создания красивых изгибов.

Для систем с ограниченным пространством XH303i RGB PRO оснащен компактным комбинированным резервуаром XD3 RGB с высокопроизводительным насосом DDC PWM, а воздушный поток приводится в движение тремя вентиляторами SP120 RGB ELITE с технологией AirGuide для концентрации воздушного потока через высокоплотный радиатор.

Оба комплекта поставляются с литром прозрачной предварительно смешанной охлаждающей жидкости XL8 Performance Coolant и входящим в комплект контроллером iCUE для удобного автоматического управления скоростью вращения вентилятора, а также RGB-подсветкой.