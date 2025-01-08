Представлены новые ноутбуки Acer Nitro V 15 AI и Nitro V 15

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Nitro V 15 AI и Nitro V 15, которые появятся в продаже в январе и апреле по цене от 850 и от 1200 евро соответственно. Nitro V 15 AI (ANV15-42) получила процессоры AMD Ryzen 7 8845HS и Ryzen 5 8645HS, а Nitro V 15 (ANV15-52) – чипы Intel Core i7-240H и Core i5-210H. Новинки также оснащаются видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, до 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем PCIe M.2 вместимостью до 2 ТБ, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 165 или 180 Гц и пиковой яркостью 300 нит, батареей ёмкостью 57 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейсом Thunderbolt 4 Type-C, а также тремя портами USB 3.2 и одним HDMI.