Представлены новые ноутбуки Acer Predator Helios

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков обновленными моделями Predator Helios 16 и Predator Helios 18, которые получили 16- и 18-дюймовые экраны. Новинки характеризуются дисплеями разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 165 или 240 Гц, а также вариантом с панелью Mini LED (AUO AmLED) с кадровой частотой 250 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, чипами Intel Core i9 и Core i7 HX тринадцатого поколения (24-ядерный CPU в максимальной конфигурации), графическим адаптером GeForce RTX 4080 с TDP 165 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 МГц, накопителем SSD PCIe 4.0 на 2 ТБ, клавиатурой с RGB-подсветкой, поддержкой Wi-Fi 6E, двумя портами Thunderbolt 4 и одним HDMI 2.1. Цены на ноутбуки стартуют с 1650 и 1700 долларов соответственно.

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