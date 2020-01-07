Представлены новые ноутбуки Acer Swift 3 на Intel Core i7 и AMD Ryzen

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков Swift 3 двумя моделями: 13,5-дюймовой SF313-52/G на чипах Intel Core 10-го поколения и 14-дюймовой SF314-42 на AMD Ryzen 4000. Первая характеризуется металлическим корпусом толщиной 15,95 мм и массой 1,19 кг, дисплеем, который занимает 83,65% площади передней панели, технологиями Acer Color Intelligence и Acer ExaColor 13, 100% охватом пространства sRGB, процессорами Intel вплоть до Core i7-1065G7, дискретной графикой NVIDIA, клавиатурой с подсветкой, поддержкой Windows Hello со сканером отпечатков пальцев, разъемом USB-C и двухдиапазонным Wi-Fi 6 (802.11ax).

14-дюймовая модель оснащается Acer Swift 3, корпусом массой 1,2 кг и толщиной 16,55 мм, процессорами нового поколения AMD Ryzen 4000, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Новинки появятся в продаже в текущем месяце по цене от 700 и 600 евро соответственно.