Представлены новые полноразмерные беспроводные наушники Sony WH-XB910N Extra Bass

Беспроводные наушники с шумоподавлением Sony WH-XB910N были представлены в Индии. Новые беспроводные наушники-вкладыши являются частью линейки Extra Bass от Sony.

Sony WH-XB910N настроены на более мощные басы. Наушники используют Bluetooth 5.2 для подключения и поддерживают Bluetooth-кодеки SBC, AAC и LDAC, обеспечивая более качественный звук с аудиодорожками высокого разрешения. Поддержка кодека LDAC Bluetooth означает, что наушники WH-XB910N лучше всего использовать с устройством Android. В наушниках Sony WH-XB910N также есть активное шумоподавление и заявленное время автономной работы до 30 часов без подзарядки. Присутствует быстрая зарядка USB Type-C, которая, добавляет 4,5 часа времени прослушивания при 10-минутной зарядке. Наушники совместимы с приложением Sony Headphones Connect, доступным на Android и iOS, которое позволяет обновлять прошивку, настраивать эквалайзер и выполнять другие настройки. Вы также можете использовать приложение для настройки Sony 360 Reality Audio и просмотра основных параметров, включая работающий кодек Bluetooth и процент оставшегося заряда батареи в наушниках.