Представлены новые смартфоны Honor Magic4 и Magic4 Pro

Представлена новая линейка флагманов Honor Magic4 и Magic4 Pro. Смартфоны используют один и тот же чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и те же 50-мегапиксельные основные и сверхширокоугольные камеры, хотя версия Pro имеет преимущество во всех других категориях, начиная с дисплея.

Magic4 Pro оснащен 6,81-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с четырехугольным изгибом, разрешением 1224 x 2664 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц и вырезом в форме таблетки, в котором размещена основная камера на 12 МП и 3D-датчик глубины. Magic4 использует 6,81-дюймовый OLED-дисплей с двойным изгибом и разрешением 1224 x 2664 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 12-мегапиксельной селфи-камерой в одном вырезе. Обе панели могут работать с яркостью до 1000 нит и оснащены функцией затемнения ШИМ с частотой 1920 Гц.

Оба телефона Magic4 поставляются с большими круглыми модулями камер, получившими название «Eye of Muse». Вы получаете 1/1,56-дюймовый основной датчик изображения с разрешением 50 МП с объединением пикселей от 4 до 1 рядом со сверхшироким датчиком 1/2,5 дюйма с разрешением 50 МП для обоих телефонов. Телеобъективы различаются: Pro получает 1/2-дюймовый перископический объектив с разрешением 64 МП, 3,5-кратным оптическим и до 100-кратным цифровым зумом.

Базовая модель оснащена 8-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом. В оставшихся двух вырезах на обоих телефонах находятся датчики ToF и мерцания. Honor также предлагает ультрасовременную фотографию, AI Color и Movie Master с улучшенной 10-битной видеозаписью 4K IMAX Enhanced со скоростью 60 кадров в секунду. Смартфоны работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Honor также предлагает графическое ускорение GPU Turbo X. У Honor Magic4 Pro есть еще один хитрый трюк в рукаве — он может заряжаться до 100 Вт как по проводу, так и по беспроводной сети с помощью зарядных устройств Honor SuperCharge.

Honor утверждает, что 30-минутный сеанс проводной зарядки зарядит аккумулятор телефона емкостью 4600 мАч за 30 минут, а 15-минутный сеанс беспроводной зарядки доведет телефон до 50% заряда батареи.

Magic4 Pro выпускается в голубом, золотом, белом и черном цветах со стеклянной задней панелью, а оранжевый цвет имеет заднюю панель из эко-кожи. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 1099 евро. Стоимость Honor Magic4 начинается от 899 евро. Серия Honor Magic4 будет доступна со второго квартала 2022 года.
Комментарии и отзывы Honor Magic4
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