Представлены обновлённые ноутбуки Vaio FE 14.1

Японский производитель Vaio пополнил ассортимент ноутбуков моделью Vaio FE 14.1, которая основана на чипах Intel Core двенадцатого поколения (Alder Lake). Новинка выйдет в трех версиях за 700, 800 и 950 долларов. Первая конфигурация получила 10-ядерный процессор Intel Core i5-1235U с тактовой частотой до 4,4 ГГц, 8 оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ.

Другой вариант отличается 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Топовая версия может похвастаться 10-ядерным чипом Intel Core i7-1255U с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Также отметим поддержку технологии THX Spatial Audio, дактилоскопический сенсор, веб-камеру со шторкой, время автономной работы до 10 часов, черную, синюю, серебряную и розово-золотую расцветки.

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