Представлены обновленные бизнес-ноутбуки HP Elitebook

Компания HP пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделями Elitebook 805, основанными на новеньких чипах AMD Ryzen Pro 6000-й серии. Новинки Elitebook 835, 845 и 865 оснащаются 13,3, 14 и 16-дюймовыми дисплеями с соотношением сторон 16:10 и разрешением Full HD, до 64 ГБ ОЗУ DDR5, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, твердотельными накопителями PCIe Gen 4 x4 вместимостью до 2 ТБ, двумя интерфейсами USB 3.0, двумя USB4 Type-C, разъемом HDMI 2.0, а также аккумуляторами ёмкостью 38, 51 или 76 ватт-часов.

Также были представлены ноутбуки HP Elitebook 645 и 655 G9 с 14- и 16,5-дюймовыми экранами с соотношением сторон 16:9, чипами AMD Ryzen 5000-й серии, интерфейсами Thunderbolt 4 или USB4, HDMI, Ethernet, тремя портами USB Type-A 3.1 Gen1, до 64 ГБ ОЗУ DDR4, основным накопителем PCIe Gen 4 x4 и дополнительным NVMe PCIe Gen 3. Лэптопы Elitebook 645 и 655 появятся в продаже в текущем месяце, а Elitebook 805 G9 – в апреле.

Комментарии и отзывы HP Elitebook 805
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