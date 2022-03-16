Представлены обновленные игровые ноутбуки ASUS ROG Strix G

Компания ASUS представила обновленные геймерские ноутбуки ROG Strix G, которые получили версии с разными диагоналями дисплеев. Модели ROG Strix G15 достался 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, кадровой частотой 300 Гц, 100% охватом цветовой палитры SRGB и пиковой яркостью в 300 кд/м2. ROG Strix G17 отличается 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением WQHD, частотой обновления изображения 165 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью 300 кд/м2.

Обе новинки оснастили чипами AMD Ryzen серии 6000 или Ryzen 9 6900HX, мобильной видеокартой NVIDIA RTX 3070 Ti, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 1 ТБ, множеством различных интерфейсов, подсветкой клавиатуры, динамиками с поддержкой Dolby Atmos и 240-Вт адаптером питания.