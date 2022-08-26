Представлены обновленные ноутбуки ASUS Vivobook Pro 15 и Pro 16 OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями Vivobook Pro 15 OLED (K6502) и Vivobook Pro 16 OLED (K6602), которые получили 15,6- и 16-дюймовые OLED-панели с разрешением до 2,8K и до 3,2K соответственно.

Новинки также характеризуется яркостью 600 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификатами Pantone Validated и VESA DisplayHDR True Black 600, чипами Intel Alder Lake-H Intel Core 12-го поколения вплоть до 14-ядерного Core i7-12700H, видеокартой GeForce RTX 3050 Ti, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным NVMe-накопителем PCIe 4.0 до 1 ТБ, аудиосистемой Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсами Thunderbolt 4.0 (Type-C, 40 Гбит/с) и USB 3.2 Gen2 Type-C, двумя разъемами USB 3.2 Gen1 Type-A, одним HDMI 2.1 и сетевым разъёмом RJ-45 LAN, аккумулятором ёмкостью до 96 Втч, поддержкой быстрой зарядки и комплектным адаптером питания на 150 Вт.