Представлены обновленные ноутбуки ASUS Vivobook S14 и Vivobook S16

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями Vivobook S14 (M3407HA) и Vivobook S16 (M3607HA), которые основаны на процессорах AMD Ryzen 7 260 или Ryzen 5 220 с интегрированным графическим адаптером AMD Radeon.

Ноутбуки также получили 16 ГБ ОЗУ DDR5 (5600 МГц), твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, OLED- или IPS-экраны с пиковой яркостью 300 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и частотой обновления 60 Гц или 144 Гц (у IPS-версии в старшей модели), аккумуляторы ёмкостью 70 Втч, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и два USB 3.2 Gen 1 Type-C, интерфейс HDMI 2.1, 3,5-мм гнездо для наушников, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, веб-камеру с разрешением 1080p поддержку Windows Hello с физической шторкой. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.