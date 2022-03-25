Представлены обновленные ноутбуки Dell XPS 15 и XPS 17

Dell анонсировала обновленные ноутбуки XPS 15 и XPS 17 с Windows, оснащенные процессорами Intel Alder Lake-H 12-го поколения. Есть три новых варианта ЦП: Core i5-12500H, Core i7-12700H и Core i9-12900HK. Новые ноутбуки также получают обновленную оперативную память DDR5-4800 с возможностью увеличения до 64 ГБ, в то время как хранилище по-прежнему относится к типу твердотельных накопителей PCIe4 x4 и ограничено до 4 ТБ. Остальные технические характеристики и дизайн идентичны прошлогодним моделям, вплоть до черно-белой расцветки.

Вы можете выбрать сенсорный экран IPS с разрешением 3840 x 2400 пикселей, а также старые версии без сенсорного экрана с разрешением 1920 x 1200 пикселей. 15-дюймовая модель может быть оснащена OLED-дисплеем с разрешением 3456 x 2160 пикселей. Вы можете выбрать ноутбуки с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 3050 для базовой 15-дюймовой модели, вплоть до RTX 3060 для 17-дюймовой модели.

Новый Dell XPS 15 2022 года стоит от 1449 долларов за модель с процессором Core i5 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, XPS 17 стоит от 1849 долларов.