Представлены обновленные ноутбуки Dell XPS 15 и XPS 17

Вы можете выбрать сенсорный экран IPS с разрешением 3840 x 2400 пикселей, а также старые версии без сенсорного экрана с разрешением 1920 x 1200 пикселей. 15-дюймовая модель может быть оснащена OLED-дисплеем с разрешением 3456 x 2160 пикселей. Вы можете выбрать ноутбуки с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 3050 для базовой 15-дюймовой модели, вплоть до RTX 3060 для 17-дюймовой модели.
Новый Dell XPS 15 2022 года стоит от 1449 долларов за модель с процессором Core i5 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, XPS 17 стоит от 1849 долларов.