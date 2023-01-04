Представлены обновленные ноутбуки Gigabyte Aero Creator

Компания Gigabyte пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями Aero Creator, которые предназначены для создателей контента. Новинки оснащаются 16- и 14-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 4K UHD и 2.8K+ соответственно, сертификатами X-Rite 2.0 Factory Display Calibration and Pantone Validated, процессорами Intel Core i9-13900H и Core i7-13700H, графическими адаптерами GeForce RTX 40 с RTX 4070 в максимальной конфигурации, толщиной корпуса 18 мм и массой 1,49 кг. Также отметим большое количество портов. Каким образом в ноутбуке реализована система охлаждения (при такой-то толщине и производительности), пока не уточняется. Цены и дата начала продаж также будут озвучены позже.

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