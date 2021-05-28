Представлены обновленные ноутбуки Huawei Matebook D14 и D15

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями Matebook D14 и D 15, которые построены на процессорах AMD Ryzen 5000. Новинки характеризуются чипами Ryzen 5 или Ryzen 7, графикой Radeon Vega, 14- и 15-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 56 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, интерфейсами USB-C, USB 2.0 и USB 3.2, разъёмом HDMI, 3,5-мм разъемом, предустановленной операционной системой Windows 10, а также спрятанной в клавиатуре всплывающей камерой. Старт продаж ноутбуков намечен на 1 июня, но их цены пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Huawei Matebook D14
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