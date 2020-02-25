Представлены обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad T

Компания Lenovo представила обновленные ноутбуки ThinkPad T-серии, которые могут комплектоваться процессорами Intel Core десятого поколения и чипами AMD Ryzen Pro 4000. В обновленную линейки вошли три модели – T14, T14s и T15. Первые две получили 14-дюймовые IPS-дисплеи с разрешением до 4К, а Т15 – 15 дюймовую панель соответственно. Новинки характеризуются графикой NVIDIA GeForce MX330 с 2 ГБ памяти стандарта GDDR5 (T14 получил лишь интегрированный ускоритель Intel), до 48 ГБ оперативной памяти, PCIe SSD ёмкостью до 2 ТБ,Ю сканером отпечатков пальцев, акустической системой Dolby Audio и поддержкой Wi-Fi 6. Ноутбуки появятся в продаже во втором квартале по цене от 849, 1029 и 1079 долларов соответственно.