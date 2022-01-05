Представлены обновленные ноутбуки MSI Sword 15 и Katana GF66

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков обновленными моделями Sword 15 и Katana GF66. Новинки характеризуются 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц или 240 Гц, а также 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц соответственно, чипами Intel Core двенадцатого поколения Alder Lake с Core i7-12700H в топовой конфигурации, дискретными видеокартами NVIDIA вплоть до мобильной GeForce RTX 3070 Ti с 8 ГБ памяти GDDR6, фирменной системой охлаждения Cooler Boost 5, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельными накопителями неназванного объема, тремя интерфейсами USB 3.2 Gen1 (один разъем Type-C и два Type-A), интерфейсом HDMI, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аккумулятором ёмкостью 53,5 Втч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 180 или 240 Вт.

Комментарии и отзывы MSI Sword 15
Новый ноутбук с сенсорным дисплеем MSI Creator Z16…
Новый ноутбук с сенсорным дисплеем MSI Creator Z16Новый ноутбук MSI Creator Z16 множеством функций был представлен на индийском рынке. Creator Z16 предлага…
Ноутбуки ASUS ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro Seri…
Ноутбуки ASUS ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro SeriASUS представила свои новые ноутбуки линейки ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro, в виде Proart Stu…
Samsung готовит к релизу One UI Book 4 - прошивку для Window…
Samsung готовит к релизу One UI Book 4 - прошивку для WindowКомпания Google официально анонсировала свою последнюю версию мобильной операционной системы Android, и в…
В следующем году цены на высокопроизводительные ноутбуки Raz…
В следующем году цены на высокопроизводительные ноутбуки RazГенеральный директор Razer Мин-Лян Тан сказал в твите, что флагманские модели ноутбуков компании получат …
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook…
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookСовсем скоро Новый год, а значит, самое время запастись подарками себе или близким, которые будут не толь…
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 получил дисплей 2.8К…
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 получил дисплей 2.8ККомпания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Pro 14s Carbon 2022, которая работает под уп…
Диагональ на MacBook Pro будут программно уменьшать, чтобы с…
Диагональ на MacBook Pro будут программно уменьшать, чтобы сMacBook Pro 2021 года от Apple прибыли со значительными изменениями в дизайне, поскольку они имеют новый …
Acer представила новый ноутбук Swift X…
Acer представила новый ноутбук Swift XКомпания Acer представила новую модель из популярной линейки ноутбуков Swift. Acer Swift X (SFX14-41G)…
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor