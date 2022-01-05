Представлены обновленные ноутбуки MSI Sword 15 и Katana GF66

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков обновленными моделями Sword 15 и Katana GF66. Новинки характеризуются 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц или 240 Гц, а также 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц соответственно, чипами Intel Core двенадцатого поколения Alder Lake с Core i7-12700H в топовой конфигурации, дискретными видеокартами NVIDIA вплоть до мобильной GeForce RTX 3070 Ti с 8 ГБ памяти GDDR6, фирменной системой охлаждения Cooler Boost 5, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельными накопителями неназванного объема, тремя интерфейсами USB 3.2 Gen1 (один разъем Type-C и два Type-A), интерфейсом HDMI, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аккумулятором ёмкостью 53,5 Втч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 180 или 240 Вт.