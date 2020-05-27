Представлены офисные мониторы HP E-Series

Компания HP пополнила ассортимент офисных мониторов семейством E-Series, в которое вошли модели с диагональю панелей 21,5, 23 23,8, 24 и 27 дюймов. Новинки характеризуются IPS-матрицами с разрешением 1920:1080, 1920:1200 или 2560:1440 точек, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, интерфейсами DisplayPort, HDMI и D-Sub, четырёхпортовым концентратором USB 3.2 Gen 1, регулируемой подставкой, всегда включенной функцией Low Blue-Light, системой Eye Ease для снижения нагрузки для глаз пользователей во время долгой работы, а также сертификацией TUV Low Blue Light Hardware Solution для снижения интенсивности синего света. Мониторы можно будет купить уже в августе по цене от 160 долларов.