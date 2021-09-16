Представлены портативные проекторы BenQ GV30 и GS50

Компания BenQ пополнила ассортимент портативных проекторов моделями GV30 и GS50, которые работают под управлением Android TV 9.0. Новинки характеризуются ТВ-приставкой BenQ QS01 с 4-ядерным чипом Amlogic S905 Y2, 2 ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, лампами Osram LED с заявленным сроком службы до 20 тысяч часов в обычном режиме, а также выводом картинки размером от 30 до 100 дюймов по диагонали. Модель GV30 выводит изображение разрешением 1280:720 пикселей, яркостью 300 люмен ANSI, контрастностью 100 000:1 и 98% охватом цветовой палитры Rec.709, аудиосистемой из двух среднедиапазонных излучателей по 4 Вт и сабвуфера на 8 Вт, разъемом HDMI 1.4b, интерфейсом USB Type-C и 3,5-мм разъемом.

BenQ GS50 характеризуется разрешением Full HD, яркостью 500 люмен ANSI, поддержкой HDR10 и HLG, интерфейсами HDMI 2.0b, USB-C с функцией зарядки и альтернативного режима DisplayPort и USB Type-A, 3,5-мм разъемом, акустикой из двух излучателей по 5 Вт каждый и сабвуфера на 10 Вт, а также габаритами 186:154:146 мм и массой 2,3 кг. Цены на проекторы составляют 600 и 800 долларов соответственно.