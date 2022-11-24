Представлены процессорные кулеры Akasa SOHO H6L и Alucia H6L

Компания Akasa представила низкопрофильные процессорные кулеры SOHO H6L и Alucia H6L.

Новые кулеры способны охладить процессоры с TDP 130 Вт. Высота кулеров составляет 67,2 мм, что идеально подходит для SFF-систем и корпусов с ограниченным пространством. SOHO H6L и Alucia H6L оснащены шестью тепловыми трубками. Новинки совместимы с сокетами LGA 1700 и AM5. В комплектацию входит вентилятор SOHO AR (SOHO H6L) с ARGB-подсветкой.

Также компания выпустила кулер Alucia H6LS с тонким вентилятором Alucia, благодаря ему высота кулера становится 57 мм.

Новые кулеры Alucia H6LS, Alucia H6L и SOHO H6L продаются по цене 52, 53 и 56 евро соответственно.