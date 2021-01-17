Представлены проекторы ViewSonic PX701-4K и PX748-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент проекторов моделями PX701-4K, PX748-4K и M2e, которые оценены в 900, 1000 и 550 долларов, соответственно. Модели PX701-4K и PX748-4K характеризуются новым чипом DLP XPR, поддержкой контента HDR и HLG, разрешением 4K (3840:2160 пикселей). Первый имеет максимальную яркость 3200 лм (ANSI), кадровую частоту 240 Гц и время отклика 5 мс в разрешении Full HD, 1080p), интерфейсы HDMI 2.0, USB 2.0 и RS232, аудиогнездо и срок службы лампы в 20000 часов.

Проектор PX748-4K имеет яркость 4000 лм (ANSI), интерфейс USB Type-C, 1,3-кратный зум с автоматической коррекцией вертикальных трапецеидальных искажений, регулировкой по всем углам кадра, кадровой частотой 240 Гц, время отклика 5 мс, интерфейсы HDMI 2.0 и USB Type-C. Модель M2e может похвастаться портативностью, акустической системой Harman Kardon, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, разрешением 1080p, разъемом USB Type-C, 125% охватом цветовой палитры Rec.709, технологией Cinema SuperColor+, массой 1 кг, интерфейсом HDMI 2.0, слотом для карт microSD и аудиовыходом.