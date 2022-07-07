Представлены самые тонкие механические часы в мире - RM UP-01 Ferrari

Швейцарский производитель роскошных часов Richard Mille представил самые тонкие механические часы в мире.

RM UP-01 Ferrari с ручным заводом имеет толщину всего 1,75 мм. Для сравнения, толщина Apple Watch Series 7 составляет 10,7 мм.

Часы ручной работы изготовлены из сплава, состоящего из 90% титана, на 6% из алюминия и на 4% из ванадия. Несмотря на свои размеры, часы выдерживают нагрузку ускорения более 5000 g и водонепроницаемость до 10 метров. Компания Ferrari также участвовала в создании часов, а Audemars Piguet Renaud & Papi разработали внутренний механизм часов.

Часы RM UP-01 Ferrari выпущены ограниченным тиражом всего в 150 экземпляров и будут продаваться по сумасшедшей цене в 1 888 000 долларов.

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