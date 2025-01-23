Представлены саундбары LG S95TR и S90TY

Компания LG пополнила ассортимент саундбаров моделями S95TR и S90TY, которые оценены на дебютном индийском рынке в 985 и 810 долларов соответственно. Флагман имеет в своем оснащении 17 динамиков с выходной мощностью 810 Вт, конфигурацию 9.1.5 с пятью направленными вверх динамиками, твитерами и пассивными излучателями, глубокие басы на частотах до 120 Гц и детализированные высокие частоты, поддержку Dolby Atmos и DTS:X2 через беспроводное соединение WOWCAST и поддержку фирменной технологии 3D Spatial Sound для оптимизации звучания посредством искусственного интеллекта. LG S90TY отличается конфигурацией 5.1.3 мощностью 570 Вт, отсутствием беспроводных тыловых динамиков и направленным вверх центральным динамиком.

Представлен флагманский саундбар Samsung HW-Q990F…
Компания Samsung представила саундбары HW-QS700F и HW-Q990F, которые относятся к флагманскому сегменту. М…
Представлены саундбары Xiaomi TV Speaker 2.0 и TV Speaker 2.…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент саундбаров моделями TV Speaker 2.0 и TV Speaker 2.1, которые уже по…
Представлен саундбар Blaupunkt SBW100 Pro+ с сабвуфером…
Компания Blaupunkt представила на индийском рынке саундбар Blaupunkt SBW100 Pro+, который может похвастат…
Представлена рация Xiaomi Sports Walkie Talkie…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент раций компактной моделью Sports Walkie Talkie с поддержкой сотовых …
Представлена колонка Xiaomi Sound Outdoor Speaker …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Sound Outdoor Speaker, кот…
Колонка Xiaomi Bluetooth Speaker Mini вышла в цвете Burgundy…
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок ограниченное издание беспроводной колонки Xiaomi Bluetooth S…
Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035…
Телевизоры с большими диагоналями стали заметно доступнее за последнее время. А сами панели стали использ…
Портативная колонка с клипсой. Обзор Creative MUVO FREE…
Изучаемую сегодня новинку Creative MUVO FREE отличают компактные габариты и встроенная клипса, позволяюща…
Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3
Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAMНедорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAM
Виниловый проигрыватель с AT-3600L и оцифровкой. Обзор Lenco L-30Виниловый проигрыватель с AT-3600L и оцифровкой. Обзор Lenco L-30
Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40
Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio DuetВиниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio Duet
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor