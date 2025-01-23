Представлены саундбары LG S95TR и S90TY

Компания LG пополнила ассортимент саундбаров моделями S95TR и S90TY, которые оценены на дебютном индийском рынке в 985 и 810 долларов соответственно. Флагман имеет в своем оснащении 17 динамиков с выходной мощностью 810 Вт, конфигурацию 9.1.5 с пятью направленными вверх динамиками, твитерами и пассивными излучателями, глубокие басы на частотах до 120 Гц и детализированные высокие частоты, поддержку Dolby Atmos и DTS:X2 через беспроводное соединение WOWCAST и поддержку фирменной технологии 3D Spatial Sound для оптимизации звучания посредством искусственного интеллекта. LG S90TY отличается конфигурацией 5.1.3 мощностью 570 Вт, отсутствием беспроводных тыловых динамиков и направленным вверх центральным динамиком.