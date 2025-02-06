Представлены саундбары Philips B8500, B8200 и B6100

Компания TP Vision пополнила ассортимент саундбаров моделями Philips B8500, B8200 и B6100, ориентированных на работу в составе домашнего кинотеатра. Первая новинка характеризуется системой формата 5.1- мощностью 300 Вт, с двумя 2,25-дюймовыми динамиками, двумя дополнительными 2-дюймовыми драйверами, 150-Вт сабвуфером с 8-дюймовым динамиком, корпусом с отделкой Satin Chrome Sheen и размерами 900:65:105 мм), поддержкой интерфейса HDMI 2.1 e-Arc с пропускной способностью 4K 120 Гц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и поддержкой Dolby Atmos и DTS:X + Virtual X. Модель Philips B8200 отличается форматом 2.1 мощностью 160 Вт RMS, а компактная Philips B6100 – системой 2.1 суммарной мощностью 200 Вт.