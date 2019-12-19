Представлены системы жидкостного охлаждения ASUS ROG Strix LC 240/360 RGB White Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент систем жидкостного охлаждения моделями ROG Strix LC 240 RGB White Edition и ROG Strix LC 360 RGB White Edition с 240 и 360 мм радиаторами, которые рассчитаны на работу с чипами AMD в исполнении AM4/TR4 и процессорами Intel в исполнении LGA 115x/1366/2011/2011-3/2066.

Младшая новинка получила два 120-мм вентилятора, а старшая – три. Скорость вращения кулеров методом ШИМ варьируется в диапазоне от 800 до 2500 оборотов в минуту, формируемый объём достигает 137,5 кубического метра в час, а максимальный уровень шума не превышает 37,6 дБА. Также отметим белую расцветку водоблока, который совмещён с помпой, кожуха радиатора, вентиляторов и патрубков длиной 380 мм. Разумеется, здесь не обошлось без многоцветной RGB-подсветки, которую можно синхронизировать с другими компонентами через Aura Sync. Цена СЖО пока не сообщается.