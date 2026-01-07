Motorola представила умные часы Moto Watch

На выставке CES компания Motorola представила свои новые умные часы Moto Watch. По словам производителя, устройство на Android предлагает до 12 дней автономной работы, поддержку отслеживания здоровья на базе технологий Polar, программное обеспечение с открытым исходным кодом и двухчастотный GPS — сочетание, которое выгодно отличает новинку от флагманских моделей Apple и Google. Автономность стала самой заметной особенностью часов. Motorola заявляет, что версия с корпусом 47 мм способна проработать до 12 дней от одного заряда, а при включённом постоянно активном OLED-экране — около 7 дней. Если эти показатели подтвердятся на практике, Moto Watch заметно опередят конкурентов вроде Apple Watch Series 11, Google Pixel Watch 4 и даже Fitbit Charge 6, которые обычно держатся 1–2 дня при активном использовании.

В вопросах здоровья и фитнеса Motorola пошла иным путём, объединив усилия с компанией Polar, создателем первого в мире беспроводного пульсометра. Благодаря этому Moto Watch получили двухчастотный GPS, обеспечивающий более точное определение местоположения и дистанции на улице — функция, чаще встречающаяся в спортивных часах. Что касается отслеживания активности, Moto Watch предлагают стандартный набор показателей вроде шагов, дистанции, непрерывного измерения пульса и анализа сна, так что в этом плане модель выглядит более или менее стандартной. Вопрос теперь только в стоимости, ведь именно от неё зависит потенциальная популярность гаджета.
