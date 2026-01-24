Часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A оценили в $905

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A, разработанной в партнерстве с командой ралли «Дакар» Team Land Cruiser Toyota Auto Body. Новинка характеризуется циферблатом в стиле навигационной системы раллийного автомобиля, корпусом из углеродного волокна и смолы с конструкцией Carbon Core Guard, ремешком из биосмолы, металлическими компонентами, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, двойной светодиодной подсветкой, солнечной зарядкой Tough Solar, радиосинхронизацией времени Multi Band 6, адаптером Bluetooth для сопряжения со смартфоном через фирменное приложение, цифровым компасом, альтиметром, барометром и термометром, автономностью до 24 месяцев, габаритами 58,7:52,1:16,2 мм, массой 114 грамм и водонепроницаемостью до 200 метров. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 905 долларов.