Представлены часы Casio G-Shock Mudmaster GG-B100X

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock Mudmaster GG-B100X, в которую вошли модели GG-B100X-1A, GG-B100X-1A3 и GG-B100X-1A9. Новинка также характеризуется корпусом из углеродного волокна высокой жёсткости и смолы с размерами 55,4:51,3:19,4 мм и массой 93 грамма, безелем из трёх слоёв смолы с углеродными вставками, ремешком из биооснованной смолы, конструкцией Carbon Core Guard с защитой от ударов, грязи и пыли, водонепроницаемостью до 200 метров, батарейкой CR2025 со сроком службы два года, сферическим минеральным стеклом, двойной LED-подсветкой Super Illuminator, датчиками Quad Sensor с цифровым компасом, альтиметром, барометром, термометром и шагомером, адаптером беспроводной связи Bluetooth, функцией мирового времени и автоматическим календарем до 2099 года. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.