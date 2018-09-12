Представлены смарт-часы Apple Watch Series 4

Компания Apple представила смарт-часы Watch Series 4, которые довольно сильно отличаются от предыдущего поколения. Например, часы теперь способны определить, что человек упал. Если через минуту после падения он не будет двигаться, то гаджет автоматически звонит в экстренную службу и отправляет координаты пользователя. Еще одно нововведение – датчик, который может снимать электрокардиограмму. Также новинку оснастили обратной связью с колесиком Digital Crown, на 50% более громким динамиком, новой SiP Apple S4, новый акселерометром, увеличенным на 30% дисплеем, поддержкой Bluetooth 5.0, автономностью на уровне до 18 часов и множеством новых циферблатов. Смарт-часы выйдут в версиях на 40 и 44 мм по цене от 400 и 430 долларов, соответственно.