Представлены смарт-часы BoAt Watch Blaze

Компания BoAt пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch Blaze, которая появится в продаже по цене в 45 долларов. Новинка характеризуется 100 циферблатов, 1,75-дюймовым экраном с разрешением 320:385 пикселей, яркостью до 500 кд/м2 и плотностью пикселей 286 PPI, толщиной 10 мм, 14 спортивными режимами, датчиком SpO2 для отслеживания уровня кислорода в крови, пульсометром, процессором Apollo 3 Blue Plus, защитой от воды, функцией управления музыкой и камерой, поддержкой быстрой зарядки и временем автономной работы до 10 дней.