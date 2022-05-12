Представлены смарт-часы BoAt Watch Primia

Сетевые источники сообщают о выходе смарт-часов BoAt Watch Primia, цена которых пока не раскрывается. Новинка характеризуется встроенным динамиком, возможностью вызовов по Bluetooth, 1,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454:454 пикселей, 100 настраиваемыми циферблатами, металлическим корпусом, двумя кнопками, пульсометром, датчиком SpO2, трекером сна, различными спортивными режимами, поддержкой Google Fit и Apple Health, а также автономностью до семи дней при обычном использовании и до 48 часов при в режиме разговоров по Bluetooth.

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