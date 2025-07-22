Представлены смарт-часы CMF Watch 3 Pro

Компания Nothing пополнила ассортимент умных часов моделью CMF Watch 3 Pro, которая уже доступна для покупки по цене в 80 долларов. Новинка характеризуется металлическим корпусом с плоской рамкой в трёх расцветках и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 675 нит и 120 циферблатами, динамиками и микрофонами, GPS-модулем, пульсометром, датчиком для измерения уровня кислорода в крови, 131 спортивным режимом, отслеживанием количества пройденных шагов и сожжённых калорий, батареей ёмкостью 350 мАч, а также временем автономной работы до 13 дней при обычном использовании и до 60 дней в энергосберегающем режиме.

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