Представлены смарт-часы Garmin Enduro 3

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin Enduro 3, которая оценена в 900 долларов. Новинка получила 1,4-дюймовый MIP-экран с разрешением 280:280 точек, 51-мм титановый безель, сверхлёгкий эластичный нейлоновый ремешок, корпус из армированного стекловолокном полимера массой 57 граммов, защиту от воды в соответствии со степенью 10 АТМ и стекло Power Sapphire.

Новинка также характеризуется автономностью до 90 дней при питании от солнечной зарядки, 32 ГБ флеш-памяти, фонариком, возможностями мониторинга состояния здоровья, офлайн-картами, барометрическим высотомером, компасом, гироскопом, термометром, а также адаптерами Wi-Fi, Bluetooth и ANT+.