Представлены смарт-часы Honor Watch 5

Компания Honor представила вчера не только смартфоны Magic7 и Magic7 Pro, но и флагманские умные часы Honor Watch 5. Новинка характеризуется поддержкой eSIM, 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450:390 точек, батареей ёмкостью 480 мАч, временем автономной работы до 15 дней или до 10 с активированным eSIM, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом 5ATM и степенью IP68, корпусом с размерами 45,6:39,4:11 мм, массой 35 грамм, черной, белой, золотистой, серой и зеленой расцветками, модулем GPS, отслеживанием частоты сердечных сокращений, SpO2 и качества сна, а также 5000 темами оформления экрана. Цена часов составляет 140 долларов.

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