Представлены смарт-часы Huawei Watch GT Active and Elegant

2019-03-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Watch GT Active; [139]
Компания Huawei пополнила ассортимент смарт-часов моделями Watch GT Active и Elegant, одной из главных особенностей которых является возможность проработать две недели без подзарядки. Watch GT Active получили дизайн предшественника с небольшими изменениями. По словам производителя, новинка может продержать две недели без подзарядки – такой автономности удалось достичь за счет конструкции с двойным чипсетом и интеллектуальным режимом энергосбережения.

Huawei Watch GT Elegant имеет компактный корпус 42 мм и может проработать одну неделю без подзарядки. Часы получили режим «Триатлон», который распознает плавание, велосипед и бег, функцию мониторинга сердечного ритма HUAWEI TruSeen 3.0 и распознавания различных фаз сна. Huawei Watch GT Active оценены в 249, евро, а Watch GT Elegant Edition обойдутся в 229 евро.


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