Представлены смарт-часы IWO Pro DT8 Ultra+

Сетевые источники сообщают о выходе умных часов IWO Pro DT8 Ultra+, которые предлагают дизайн в стиле Apple Watch Ultra, достойные характеристики и вполне демократичную цену в 33,5 доллара. Новинку оснастили 2,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 420:485 пикселей, модуль NFC, функцию приема звонков с сопряженного смартфона, датчиками для измерения ЧСС и SpO2, функциями отслеживания качества сна и менструального цикла, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, прочным защитным стеклом, батареей ёмкостью 280 мАч, поддержкой беспроводной зарядки и размерами 49:43:11,5 мм.