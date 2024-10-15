Представлены смарт-часы Mobvoi TicWatch Atlas

Компания Mobvoi пополнила ассортимент умных часов моделью TicWatch Atlas, которая оценена в 350 долларов. Новинка характеризуется предустановленной операционной системой Wear OS 4, корпусом из нержавеющей стали, алюминия 7000-й серии и высокопрочного нейлона со стекловолокном, водонепроницаемостью 5ATM, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, 1,43-дюймовым двухслойным OLED-экраном с защитным сапфировым стеклом, измерением максимального значения VO2 и времени восстановления, 110 спортивными режимами, отображением зон сердечного ритма, отслеживанием качества сна, акселерометром, гироскопом, датчиками сердечного ритма HD PPG, SpO2 и температуры кожи, барометром, компасом, динамиком, микрофоном, модулем NFC, батареей ёмкостью 628 мАч, автономностью до 90 часов или до 45 дней в режиме энергосбережения, а также поддержкой ИИ для точного обнаружения падений и вызова экстренной помощи.