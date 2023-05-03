Представлены смарт-часы Moto Watch 70

Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 70, которая получила изогнутый 1,69-дюймовый ЖК-экран. Новинка также характеризуется 43-мм корпусом из цинкового сплава, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67 (погружение на глубину 1 метр до 1 минуты), пульсометром, датчиком для замера температуры, мониторингом активности и сна как в старшей модели Moto Watch 200, более чем 100 вариантами циферблатов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 LE, предустановленной ОС Moto Watch, батареей ёмкостью 355 мАч, автономностью до 10 дней и единственной черной расцветкой.