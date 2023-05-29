Представлены смарт-часы Noise ColorFit Mighty

Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью ColorFit Mighty, которые обойдутся в Индии (страна начала продаж) в 24 доллара. Новинка характеризуется дизайном в духе Apple Watch, вращающейся заводной головкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, 1,96-дюймовым экраном с разрешением 240:286 пикселей и яркостью до 500 кд/м2, датчиком сердечного ритма и SpO2, функцией мониторинга качества сна, отслеживания уровня стресса, поддержкой 110 спортивных режимов, поддержкой звонков через подключенный по Bluetooth смартфон, управлением камерой и музыкой, батареей ёмкостью 300 мАч и временем автономной работы до 7 дней.

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