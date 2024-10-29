Представлены смарт-часы Xiaomi Watch S4

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных часов моделью Watch S4, которые работают под управлением фирменной программной оболочки HyperOS 2. Новинку оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 150 нит, съёмным безелем, функциями отслеживания показателей организма, мониторингом качества сна и уровня стресса, высокоточным модулем для измерения сердечного ритма и уровня кислорода в крови с точностью 98,2%, 150 спортивными режимами, модулями NFC и GPS, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, опциональной eSIM и автономностью до 15 суток. Обычная версия оценена в Китае в эквивалент 140 долларов, а eSIM-версия обойдется в 168 долларов.