Представлены смарт-часы Zeblaze Vibe 7 Pro

Источники сообщают о выходе умных часов Zeblaze Vibe 7 Pro, которые предназначены для активного образа жизни. Новинка может похвастаться максимальной защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, датчиками для измерения ЧСС и SpO2, мониторингом качества сна и менструального цикла, большим количеством тренировок, более чем 100 тем оформления экрана, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1, аккумулятором ёмкостью 400 мАч и автономностью до 14 дней при обычном использовании.

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