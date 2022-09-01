Представлены смарт-часы часы Amazfit GTS 4

Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью GTS 4, которая, в числе прочего, получила крупный 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 390:450 пикселей. Новинка также оснащается батареей ёмкостью 300 мАч, автономностью до 7 дней, поддержкой 150 режимов тренировок, продвинутым оптическим сенсором BioTracker 4.0 PPG, громкоговорителем и микрофоном, приёмником GPS, мониторингом ЧСС, SpO2, уровня стресса в режиме 24/7, защитой от воды согласно степени 5 АТМ, размерами 42,7:36,5:9,9 мм, массой 27 граммов и корпусом из алюминиевого сплава. Часы появятся в продаже в Германии и Польше 2 сентября по цене в 200 евро.

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