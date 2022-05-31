Представлены смартфоны Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+

Вместе со смартфоном Honor 70 5G компания Honor сегодня представила модели Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+. Разница между ними заключается в чипсете: в Pro-версии используется Dimensity 8000, а в Pro+ - Dimensity 9000. Таким образом, по производительности Honor 70 Pro+ обходит большинство Android-флагманов, включая Samsung Galaxy S22 Ultra.

Акцент в новинках сделан на камеры. Так, разрешение встроенной в дисплей фронтальной камеры составило 50 Мп. Сам экран характеризуется диагональю 6,78 дюйма и частотой кадров 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Новинки работают под управлением Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1. Интересно, что во время презентации Honor не озвучила емкости аккумуляторов Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+, но отметила, что они поддерживают зарядку мощностью 100 Вт и заряжаются на 50% за полчаса.

Honor 70 Pro с 8/256 ГБ оценен в 555 долларов, версия 12/256 ГБ будет стоить 600 долларов, товая комплектация 12/512 ГБ обойдется в 660 долларов. Смартфон Honor 70 Pro+ доступен в комплектации 8/256 ГБ за 645 долларов, а версия 12/256 ГБ обойдется в 690 долларов.

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