Представлены смартфоны LG W11, W31 и W31+

Компания LG пополнила ассортимент смартфонов моделями W11, W31 и W31+, которые работают под управлением ОС Android 10. Новинки получили 6,52-дюймовый дисплей FullVision с разрешением HD+, врезанную в экран 8 Мп фронтальную камеру, восьмиядерную платформу Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, слот для карт памяти microSD, 3,5-мм разъем для наушников и размеры 166,2:76,3:8,4 мм. LG W11 оснащается 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп и 2 Мп. LG W31 и LG W31+ получили 4 ГБ ОЗУ, тройную камеру на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев, 64 и 128 ГБ флеш-памяти соответственно. Смартфоны появятся в продажу в середине следующего месяца по цене в 130, 150 и 160 долларов