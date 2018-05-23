Представлены смартфоны LG X5 (2018) и X2 (2018)

Как сообщают сетевые источники, компания LG представлена на домашнем южнокорейском рынке два новых смартфона – X5 (2018) и X2 (2018). LG X5 получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD, восьмиядерную платформу MediaTek MT6750, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, 13 Мп основную и 3 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 4500 мАч и ценник в 280 долларов. Размеры смартфона равны 154,7:78,1:8,6 мм.

LG X2 (2018) оснастили 5-дюймовым HD-дисплеем, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором на 2410 мАч. Габариты смартфона составляют 144,8:71,9:8,1 мм, а цего цена - 185 долларов. Появятся ли новинки в международной продаже, пока не сообщается.