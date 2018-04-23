Представлены смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Lite

Как и предполагалось, сегодня компания Meizu представила юбилейный смартфон Meizu 15 его упрощенную версию Meizu 15 Lite. Стандартная версия получила 5,46-дюймовый Super AMOLED-дисплей с поддержкой режима Always On и разрешением Full HD, двойную основную камеру 20+12 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, аудиочип Hexagon 680, «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35, а также 3,5-мм аудиоразъем.

Модель Meizu 15 Lite отличается от старшего собрата одинарной основной камерой на 12 Мп, чипсетом Qualcomm Snapdragon 626, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти и слотом под карту microSD, совмещенным со слотом для второй SIM-карты. Оба смартфона работают под управлением Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 7. Новинки появятся в продаже 29 апреля 2018 года. Meizu 15 оценен в 396 долларов за 4+64 ГБ и 444 долларов за версию с 4+128 ГБ памяти, а Meizu 15 Lite обойдется в 270 долларов за 4+64 ГБ памяти.