Представлены смартфоны Moto G23 и G13

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов Motorola моделями Moto G23 и G13, которые оценены в 240 и 190 евро соответственно. Старшая модель оснащается предустановленной ОС Android 13, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G85, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, дактилоскопическим сенсором, сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD и модулем NFC.

Moto G13 отличается 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также 10-Вт зарядкой.